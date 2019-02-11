Назван способ учить иностранные слова во сне

Ученые из Университета Берна в Швейцарии доказали, что люди могут узнавать новую информацию, пока они спят. Работа опубликована на сайте Medical News Today, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во время исследования с помощью электроэнцефалограммы регистрировались показатели активности мозга 41 испытуемого. Во время сна добровольцам через наушники давали послушать многочисленные пары слов, состоявшие из знакомого слова на родном языке и "псевдослова". Ученые использовали вымышленный "язык" для чистоты эксперимента, так как знание испытуемыми иностранных языков могло повлиять на ход исследования.

Затем участники эксперимента прошли тест. Им называли выдуманные слова, которые они слышали во сне, и спрашивали, могут ли эти объекты поместиться в обувной коробке.

Ученые пришли к выводу, что выражения, прослушанные несколько раз в стадии глубокого сна, запомнились лучше.

Доктор Марк Цюст определил, что усвоение новых слов совпадало с активностью в гиппокампе - области мозга, участвующей в консолидации памяти, то есть переходе кратковременной памяти в долговременную.

"Эти структуры мозга, по-видимому, формируют память независимо от преобладающего состояния сознания - бессознательного во время глубокого сна и сознательного во время бодрствования", - заключил он.

