Ученые: Поездка на работу убивает здоровье

Специалисты выяснили, что люди, которые тратят много времени на дорогу до работы, подвергают свое здоровье опасности. Кроме того, они рискуют психологическим комфортом. Как сообщает Day.Az, об этом пишет Утро.ру.

По информации американских ученых, жители самых крупных городов в США иногда проводят в общественном транспорте более 80 минут в день. Такой образ жизни, по словам медиков, вызывает гипертонию, повышает уровень кортизола, адреналина, а также серьезно увеличивает риск сердечных приступов. Также в общественном транспорте повышается риск заразиться респираторными заболеваниями.

Еще одна опасность - малоподвижность. Люди, которые большую часть утра проводят в дороге на работу, наносят серьезный вред своему здоровью.