Найдены следы недавних извержений вулканов на полюсе Марса

Подледное озеро, найденное недавно на южном полюсе Марса, могло появиться там только в результате относительно недавних подземных излияний магмы. Об этом пишут геологи, опубликовавшие статью в журнале Geophysical Research Letters, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если на Марсе и существует жизнь, то она должна жить не на поверхности для того, чтобы ее не погубили солнечная радиация и космические лучи. Ее прибежищем могут быть подобные водоемы, если магматические процессы в недрах Марса были активнее в прошлом", - рассказывает Али Брэмсон (Ali Bramson) из университета Аризоны в Тусоне (США).

В июле прошлого года весь мир облетела сенсационная новость - итальянские геофизики обнаружили "подледное озеро" на южном полюсе Марса, анализируя радарные снимки, полученные зондом "Марс-Экспресс".

В прошлом ученые уже находили предположительные следы движения воды по поверхности красной планеты, так называемые "соленые ручьи", однако столь крупных и постоянных водоемов они раньше не обнаруживали. Их открытие заново возродило споры о том, как жидкая вода может существовать на Марсе и что послужило ее источником.

Многие планетологи просто усомнились в том, что на современной красной планете возможно существование подобных подледных озер, а другие исследователи предположили, что оно заполнено не пресной водой, а густым рассолом, подобно поверхностным ручьям, открытым зондом MRO несколькими годами раньше.

Подобный раствор, как показывают опыты с лабораторными аналогами этой субстанции, не будет замерзать даже при температурах в минус 60-70 градусов Цельсия, что позволит ему существовать в глубинах полярной шапки Марса. Это, с другой стороны, не объясняет, как он появился под многокилометровым слоем льда.

Брэмсон и его коллега Майкл Сори (Michael Sori) попытались найти ответ на этот вопрос, используя методы термодинамики и прочих разделов физики. Предположив, что данное озеро действительно существует и сохраняет относительную стабильность, ученые вычислили, как много тепла нужно для того, чтобы удержать его от замерзания.

Как показали эти расчеты, даже если оно заполнено самой густой версией этого природного "антифриза", недра Марса будут вырабатывать примерно в два раза меньше тепла, чем нужно. Соответственно, для объяснения существования этого озера нужен еще какой-то источник тепла.

Если бы подобный водоем существовал у поверхности Марса или в менее крупных залежах льда, то он мог бы возникнуть в результате падения астероида или сжатия недр планеты в результате ее общего охлаждения. В данном случае, оба этих варианта, как подчеркивают геофизики, не допустимы.

Остается лишь один возможный вариант - под полярными льдами находится очаг подземного вулканизма или крупная магматическая камера, чье содержимое прогревает подошву ледовой шапки и удерживает озеро от застывания. В пользу этого говорит то, что многие аналогичные водоемы, существующие под льдами Антарктики, подогреваются своеобразными "реками магмы" в верхних слоях коры Антарктиды.

В данном случае, отмечают ученые, нужна достаточно скромная магматическая камера, чей диаметр будет составлять около пяти километров. Он заполнится раскаленной материей меньше чем за тысячу лет даже при минимальном уровне вулканической активности.

При этом, как показывают расчеты Сори и Брэмсона, подобные источники тепла будут существовать несколько сот тысяч лет, что важно для оценки общего числа подобных озер и их пригодности для поддержания жизни. Как надеются ученые, новые радарные снимки с "Марс-Экспресс" помогут им проверить эту гипотезу.

