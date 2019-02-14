Зоологи открыли новый вид черепах и сразу же занесли их в Красную книгу

Малые дальневосточные черепахи, живущие в реках России, Китая, Кореи и прочих стран Восточной Азии, оказались разделены на два вида, одному из которых угрожает полное вымирание. Описание этого "невидимого" вида рептилий было представлено в журнале ZooKeys, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нижняя половина панциря этих черепах покрыта необычными яркими пятнами. Эта черта, как и некоторые другие отличительные особенности их анатомии, стали поводом для того, чтобы признать их отдельным видом дальневосточных рептилий", - объясняет Уве Фриц (Uwe Fritz) из Музея естественной истории Зенкенберга в Дрездене (Германия).

Реки, озера и другие пресноводные водоемы на востоке России, Китая, Японии и ряда других стран Восточной Азии населяют достаточно крупные и необычные по виду "носатые" черепахи, получившие имя Pelodiscus sinensis. В последние годы их численность заметно сократилась из-за любителей китайской народной медицины и ценителей черепашьего мяса, несмотря на то, что их целенаправленно выращивают для этих целей на фермах на Тайване и в КНР.

Некоторые подвиды этих рептилий, к примеру, малая дальневосточная черепаха (Pelodiscus parviformis), недавно вошли в число видов, которым напрямую угрожает вымирание. Изучая колонии этих обитателей рек и озер, Фриц и его коллеги заметили, что их популяции, обитающие на юге и севере Восточной Азии, заметно отличаются по облику.

Отправившись в экспедицию к берегам Вьетнама, зоологи поймали несколько самок и самцов Pelodiscus parviformis и сравнили их с тем, как выглядят их северные соседи, лучше знакомые натуралистам. Оказалось, что южные рептилии представляли собой близкородственный, но все же другой вид черепах, получивший имя Pelodiscus variegatus.

Позже они подтвердили свои выводы, расшифровав некоторые фрагменты ДНК этих рептилий и других дальневосточных черепах. Их сравнение показало, что Pelodiscus variegatus действительно отличается от всех других хладнокровных обитателей рек и озер Восточной Азии.

Ее открытие, как отмечает Фриц, стало плохой новостью для экологов - немногочисленный и так уязвимый вид черепах был разбит на две еще меньших части. В результате этого и Pelodiscus parviformis, и Pelodiscus variegatus попали в число критически уязвимых видов, которые могут исчезнуть в самое ближайшее время.

По этой причине ученые рекомендуют занести и ту, и другую черепаху в Международную Красную книгу и ввести жесточайшие меры по их защите от браконьеров и других проблем, способных резко сократить численность рептилий.

