Мужчина выдвинул строгие требования к возлюбленной и опозорился

Житель Австралии разместил описание идеальной кандидатки для построения отношений в Facebook и вызвал шквал возмущения. Об этом пишет издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

35-летний мужчина из австралийской столицы Канберра опубликовал пост, в котором подробно охарактеризовал "спутницу своей мечты", сопроводив текст личной фотографией с маской кота. По его мнению, идеальная девушка должна быть в возрастном диапазоне от 19 до 23 лет, иметь работу, водительское удостоверение, современную машину, а также обладать третьим размером груди. В письме он попросил не беспокоить любительниц нелепых татуировок и пирсинга на лице.

"Никаких бывших чудаков и экс-возлюбленных, которых я знаю или гипотетически могу знать, - сообщил австралиец. - Чтобы быть моей девушкой, у тебя должен быть приятный характер и хорошее чувство юмора".

Мужчина признался, что не терпит, когда с ним спорят и ругаются на пустом месте или ревнуют, когда он не появляется дома в течение выходных. Потенциальная кандидатка на его сердце должна увлекаться спортом и регулярно посещать тренажерный зал, а также быть готова переехать в город, в котором он проживает на текущий момент.

Пользовательница Facebook обратила внимание на нестандартное объявление мужчины и поделилась его скриншотом на форуме для родителей mamsnet.

"Готов поспорить, от предложений нет отбоя", - пошутил юзер с ником ChariotsofFish. "У меня есть похожий лист с запросами для потенциального партнера. Там написано: "Только не этот парень"", - съязвил комментатор ItchySeveredFoot. "Такое ощущение, что это написано его бывшей девушкой, чтобы все знали, какой он ненормальный", - предположил пользователь под ником NoraEphronsneck.