Названа главная опасность алкоголя для женщин

15 февраля 2019 02:32

Согласно исследованию австралийских ученых из Университета Флиндерса, большинство женщин не знают о доказанной связи между употреблением алкоголя и появлением рака груди. В том числе и те представительницы слабого пола в возрасте от 45 до 64 лет, которые находятся в "зоне самого высокого риска". Как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, об этом пишет Medicalxpress.

- Существует низкий уровень осведомленности об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы и некоторая путаница в отношении риска, учитывая общественное мнение о том, что не у всех пьющих есть рак молочной железы. Сегодня алкоголь в Австралии для взрослого населения считается основным источником удовольствия и определяет главные события в жизни людей, - отметила ведущий автор исследования доктор Эмма Миллер.

Опрос среди женщин продемонстрировал, что большинство из них связывает употребление спиртного с краткосрочными рисками, искренне полагая, что в небольших дозах алкоголь полезен для сердца и организма в целом.

- Женщины знают, что алкоголь может привести к появлению избыточного веса, нарушениям психического здоровья, но о его влиянии на развитие рака многим кажется мифом, - пояснила Миллер.

По ее словам, сегодня в Австралии на долю злокачественных образований молочных желез приходится 28% всех случаев рака, который диагностируется у женщин.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az