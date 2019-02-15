Названа главная опасность алкоголя для женщин
Согласно исследованию австралийских ученых из Университета Флиндерса, большинство женщин не знают о доказанной связи между употреблением алкоголя и появлением рака груди. В том числе и те представительницы слабого пола в возрасте от 45 до 64 лет, которые находятся в "зоне самого высокого риска". Как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, об этом пишет Medicalxpress.
- Существует низкий уровень осведомленности об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы и некоторая путаница в отношении риска, учитывая общественное мнение о том, что не у всех пьющих есть рак молочной железы. Сегодня алкоголь в Австралии для взрослого населения считается основным источником удовольствия и определяет главные события в жизни людей, - отметила ведущий автор исследования доктор Эмма Миллер.
Опрос среди женщин продемонстрировал, что большинство из них связывает употребление спиртного с краткосрочными рисками, искренне полагая, что в небольших дозах алкоголь полезен для сердца и организма в целом.
- Женщины знают, что алкоголь может привести к появлению избыточного веса, нарушениям психического здоровья, но о его влиянии на развитие рака многим кажется мифом, - пояснила Миллер.
По ее словам, сегодня в Австралии на долю злокачественных образований молочных желез приходится 28% всех случаев рака, который диагностируется у женщин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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