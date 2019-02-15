Ученые нашли в Африке гигантского динозавра с хвостом в виде сердца

Палеонтологи обнаружили на юге Танзании почти полный скелет крайне необычного титанозавра, чей хвост был похож по форме на сердце. Его описание и потенциальные родственные связи были раскрыты в статье в журнале PLoS One, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это открытие помогло нам понять, как выглядела фауна Африки во время одной из эпох "великих перемен". Вдобавок, теперь мы лучше понимаем то, как выглядела география континента в то время, а необычный хвост данного ящера стал своеобразным подарком для публики на день Святого Валентина", - заявила Джуди Ског (Judi Skog), представитель Национального научного фонда США.

Титанозавры принадлежат к числу зауроподов - крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Семейство Titanosauria считается своего рода "мусорной корзиной" среди гигантских травоядных динозавров: к их числу ученые причисляют все новые окаменелости, которые нельзя отнести к тому или иному роду зауроподов.

Останки большинства титанозавров, включая рекордно больших аргентинозавров, гигантов длиной в 35 метров и массой в примерно 90 тонн, были найдены на территории Патагонии - провинции на юге Аргентины, где в далеком прошлом сложились условия, где такие крупные существа могли жить и процветать.

Недавно ученые начали находить останки похожих древних рептилий в Сибири и на севере Африки. Это заставило их предположить, что титанозавры могли населять все уголки древней Земли и начать масштабные поиски их останков. Их анализ, как надеются ученые, раскроет родину этих гигантов и объяснит, как им удалось покорить всю планету.

Эрик Горскэк (Eric Gorscak) и Патрик О'Коннор (Patrick O'Connor) из университета Огайо (США) добавили к их числу крайне необычных ящеров из южных регионов Африки, не похожих на других титанозавров.

Они проводили раскопки на юге Танзании, где залегают породы, сформировавшиеся примерно 120-100 миллионов лет назад, в середине Мелового периода. Этот период интересен ученым тем, что в это время флора и фауна Земли начали резко меняться после небольшого вымирания, вызванного массовыми излияниями магмы. Оно погубило сразу несколько групп динозавров и расчистило экологические ниши для титанозавров и других "королей мела".

Более десяти лет назад О'Коннор и Горскэк нашли гигантскую кость титанозавра, "застрявшую" в скалистом береге пересыхающей реки Мтука. Последующие четыре года ученые потратили на извлечение остальных останков гигантского ящера, оказавшихся удивительно полными.

Изначально ученые предполагали, что им удалось найти останки малавизавра - одного из африканских титанозавров, жившего примерно в ту же эпоху. Его останки недавно нашли в соседнем Малави. Однако впоследствии, по мере извлечения новых костей, зубов и фрагментов черепа, палеонтологи пришли к выводу, что имеют дело с новым видом зауропод.

Он получил имя Mnyamawamtuka moyowamkia, что означает "животное из реки Мтука с хвостом-сердцем" на языке кисвахили. Подобное имя, как объясняют ученые, связано с самой необычной чертой этого титанозавра - позвонки его хвоста были похожи по своей форме на сердце человека или других крупных млекопитающих.

Эта уникальная черта, а также другие особенности их находки, как отмечают ученые, помогли им уточнить возраст всех отложений в окрестностях реки Мтука и понять, как устроено древо эволюции африканских титанозавров.

В частности, теперь, по словам Горскэка и О'Коннора, у ученых есть основания полагать, что именно Африка, а не Южная Америка, была родиной этих гигантов, так как самые древние и разнообразные останки титанозавров, включая Mnyamawamtuka moyowamkia, были найдены на "черном континенте".