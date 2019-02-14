Приключения Марио в мире бумажного блокнота - ВИДЕО

14 февраля 2019 12:46

Японец Kisaragi Hutae изобразил прохождение самого первого уровня Super Mario Bros в своём блокноте. Для этого он вырезал каждое движение главного героя и его врагов из бумаги, а затем анимировал все это дело при помощи покадровой съемки, передает Day.Az.

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Приключения Марио в мире бумажного блокнота

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