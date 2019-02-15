Найдена новая причина развития смертельных инфекций
Команда исследователей под руководством ученых из Ратгерского университета (США) обнаружила два гена, которые способствуют развитию микробной устойчивости к антибактериальным средствам, содержащим медь. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
ДНК была найдена в нескольких штаммах золотистого стафилококка (Staphyloccocus aureus), который может вызывать смертельно опасные инфекции у людей с ослабленным иммунитетом. Она кодируют белки, обезвреживающие медь, которая все чаще используется в борьбе с бактериальными инфекциями, с трудом поддающимися лечению. Гены располагаются внутри транспозонов - мобильных генетических элементов, способных перемещаться и размножаться внутри генома. Поскольку бактерии способны к горизонтальному переносу генов, то все больше штаммов получают ДНК, способствующую лекарственной устойчивости.
Медь с давних пор использовалась для дезинфекции ран и стерилизации питьевой воды, однако лишь недавно врачи стали применять ее для обработки медицинских инструментов. Гены copB и copL способствуют удалению металла из клеток стафилококка и предотвращают его проникновение, в результате чего медь не причиняет бактерии никакого вреда. Таким образом могут возникнуть штаммы с еще большей устойчивостью к дезинфекции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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