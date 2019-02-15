На дне океана нашли угрозу всему человечеству

Ученые Университета Южной Калифорнии обнаружили гигантские скопления газов на дне океана, которые в скором будущем могут подняться к поверхности. Их высвобождение приведет к резкому прогреванию атмосферы Земли. В истории планеты такое случалось несколько раз, что приводило к окончанию ледниковых эпох или наступлению термических максимумов с катастрофическими последствиями для биосферы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали древние морские отложения в восточной экваториальной части Тихого океана, измеряя уровень металлов из гидротермальных месторождений. Они обнаружили четырехкратное повышение содержание цинка в известковых раковинах одноклеточных организмов фораминифер, что указывало на всплеск геологической активности около 17 тысяч лет назад. По времени это совпадает со значительными выбросами углерода из океана в атмосферу и окончанием ледниковой эпохи.

Гидротермальные источники выпускают большое количество углекислоты и метана в придонный слой океана. Газы накапливаются и включаются в состав гидратов - кристаллических соединений, взвешенных в воде и опускающихся на дно. Раньше считалось, что такие океанические резервуары стабильны, однако теперь известно, что рост температуры воды может спровоцировать их разрушение. Один из таких резервуаров, расположенный в западной части Тихого океана, потеряет стабильность, если вода потеплеет всего на несколько градусов.

Подводные скопления диоксида углерода встречаются вблизи гидротермальных жерл в Тихом, Атлантическом и Индийском океане, расположенных в рифтовых зонах или зонах субдукции ("подныривания" океанических плит под континентальные). Один из резервуаров был обнаружен на глубине 6,5 километра около Тайваня.

Океаны поглощают почти всю избыточную тепловую энергию из атмосферы Земли, что тормозит рост средней температуры воздуха. Однако при этом увеличивается количество тепла, содержащегося в морской воде. С учетом нынешнего уровня выбросов парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива к 2100 году температура поверхности моря поднимется примерно на три градуса Цельсия. Это достаточно, чтобы дестабилизировать гидраты по всему земному шару. 55 миллионов лет назад подобный процесс привел к палеоцен-эоценовому термальному максимуму, во время которого Земля разогрелась на восемь градусов Цельсия.