Загадочный скелет нашли в египетской пирамиде

Египетские археологи обнаружили останки 13-летней девочки в гробнице пирамиды, находящейся в 100 километрах от Каира. Остается загадкой, как именно и когда умер ребенок, однако возраст места раскопок составляет 4600 лет и восходит к концу третьей династии фараонов Древнего Египта. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Захоронение было обнаружено во время раскопок частично разрушенной ступенчатой пирамиды в Медуме. Результаты анализа показали, что на момент смерти девочке было 13 лет. Ее скелет был найден в стороне от пустой могилы в сидячем положении. Кроме человеческих останков, были обнаружены черепа двух животных, вероятно, быков, и три керамических сосуда.

Считается, что пирамиду Медума построили для фараона Хуни, последнего египетского фараона III династии. Ее расширил фараон Снофру, сын Хуни и основатель IV династии. В ходе предыдущих раскопок археологи обнаружили могилу Нефар-Маата, старшего сына фараона Снофру.