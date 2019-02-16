Эти растения смертельно опасны
Ученые Университета Вашингтона выяснили, что воздействие глифосата, самого широко используемого гербицида, повышает риск развития рака более чем на 40 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Специалисты провели метаанализ научных работ, опубликованных в период 2011-2018 годов, включая исследование, в котором приняли участие более 54 тысяч человек, занимающихся обработкой растений пестицидами. Оказалось, что глифосат увеличивает риск формирования неходжкинской лимфомы на 41 процент. Эти данные согласуются с выводами Международного агентства исследования рака, которое в 2015 году классифицировало глифосат как вероятный канцероген для человека.
Глифосат впервые применялся в качестве гербицида в 1974 году. Его использование в сельскохозяйственной промышленности резко возросло с середины 2000-х годов, когда была введена практика применения гербицидов незадолго до сбора урожая. В результате зерновые культуры в настоящее время могут содержать больше токсичных веществ, чем раньше.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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