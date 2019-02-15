Эта 6-летняя девочка стала героем после того, как ее мама бросила ее - ВИДЕО
15 февраля 2019 23:30 73
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Источник: ОГО ФАКТЫ ™️
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