Отец с сыном погибли в аварии. Затем мальчик пришел в себя и рассказал странные вещи - ВИДЕО
16 февраля 2019 08:00 529
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Источник: ОГО ФАКТЫ ™️
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