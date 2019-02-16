12 летняя девочка в тайне записала на телефон незнакомца за окном.Чем всё закончилось - ВИДЕО
16 февраля 2019 09:15 326
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник: ОГО ФАКТЫ ™️
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
15 Фев. 11:11 6 951
-
15 Фев. 14:48 5 187
-
15 Фев. 12:10 3 507
-
15 Фев. 13:15 3 325
-
15 Фев. 20:05 3 194