Муж разоблачил интрижку жены и друга прямо на вечеринке - ВИДЕО

15 февраля 2019 15:50

Житель Венесуэлы устроил вечеринку, на которой разоблачил измену своей супруги с лучшим другом. На видео произошедшего обратило внимание издание Los Andes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На ролике мужчина стоит на небольшой сцене перед микрофоном возле женщины в вечернем зеленом платье, предположительно, его жены. На заднем фоне присутствует большое количество приглашенных на вечеринку гостей. "Сегодня узнал кое-что, о чем уже давно догадывался, - начал мужчина. - Альберто (имя лучшего друга - прим. "Ленты.ру"), я знаком с тобой более 20 лет. Ты отец моего старшего брата и друга. Но вот ухаживать за моей женщиной - весьма бездушно".

Нажмите на видео для просмотра:
Муж разоблачил интрижку жены и друга прямо на вечеринке

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