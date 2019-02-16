Найден эффективный способ предотвратить рак
Ученые Луисвиллского университета (США) выяснили, что разработанный ими препарат для иммунотерапии рака предотвращает развитие злокачественных опухолей в будущем. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В ходе исследования здоровым мышам вводили рекомбинантный белок SA-4-1BBL, после чего грызунов через разные промежутки времени заражали клетками, выделенными из опухоли шейки матки и легких. Оказалось, что наибольшую защиту от развития новообразования препарат дает через две недели после введения. Этот эффект, опосредованный активацией CD4-лимфоцитов и NK-клеток (натуральные киллеры), длится более восьми недель.
SA-4-1BBL является ингибитором контрольных точек, то есть он отключает механизмы подавления иммунного ответа и усиливает действие противораковых вакцин. Показано, что это достигается за счет активации CD8-лимфоцитов, однако в данном исследовании эти иммунные клетки не играли никакой роли. Это указывает на то, что долговременная защита достигается за счет процесса, не относящегося к приобретенному иммунитету. Кроме того, она действует против широкого спектра видов рака.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Самые странные причины для расставания
Эти растения смертельно опасны
Пашинян понял, что натворил - ПОДРОБНОСТИ
Şamaxıda yenidən vulkan püskürüb
Azərbaycanda qızıl bahalaşıb, gümüş isə ucuzlaşıb
Азербайджан меняет правила размещения рекламы
Трамп ввел в США чрезвычайное положение
Трое депутатов Милли Меджлиса получили дополнительные полномочия
Азербайджан провел переговоры с ЕС - ФОТО
Virus 56 can aldı
-
15 Фев. 08:00 9 372
-
15 Фев. 10:13 6 409
-
15 Фев. 11:11 6 344
-
15 Фев. 14:48 4 584
-
15 Фев. 09:25 3 524