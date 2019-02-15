Нейробиологи узнали, чем отличается мозг "аналитиков" и "креативщиков"

Специфика работы мозга так называемых гуманитариев и технарей давно интересует нейробиологов. Долгое время считалось, что склонность к аналитическому либо творческому мышлению зависит от преобладания одного из полушарий мозга. Это суждение в конечном итоге было опровергнуто, и исследователи принялись искать другие объяснения разным стилям мышления, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Не так давно выяснилось, что нейронные сети, используемые для обработки математических задач, отличаются от тех, что воспринимают речь, письмо и другую языковую информацию. Но специалисты подозревали, что это не единственное различие.

Новые любопытные данные о работе мозга людей с творческим и техническим складом ума получили в ходе новой работы учёные из Дрексельского университета в США.

Они поясняют, что "аналитики" решают задачи, методично прорабатывая возможные варианты. Тем временем "креативщики" чаще полагаются на вдохновение и моменты озарения. Но при этом фундаментальные различия в работе мозга, которыми обусловлены столь разные стили мышления, можно наблюдать даже тогда, когда люди не работают над решением каких-либо задач.

Чтобы проследить за работой мозга и тех, и других, учёные использовали электроэнцефалографию. В исследовании приняли участие 42 человека. Эксперимент продлился семь недель, в течение которых было проведено четыре сеанса записи электрической мозговой активности. При этом мозг добровольцев находился в состоянии "мыслительного покоя", то есть перед ними не ставили никаких конкретных задач.

В конце последнего сеанса участников попросили решить несколько головоломок-анаграмм. Им предложили наборы букв, из которых нужно было составить слово. (Пример одного из заданий: анаграмма BELAT, буквы которой при перестановке складываются в слово TABLE, в переводе с английского "стол").

В ходе испытания исследователи наблюдали за работой мозга добровольцев. Кроме того, участники сообщали, каким способом решали задачи: было ли это озарение, или же они переставляли буквы в разном порядке, пока из них не сложилось слово.

Эксперты поясняют, что анаграммы прекрасно подходят для оценки стиля мышления, поскольку их можно решать при помощи как аналитического подхода, так и творческого.

Примечательно, что добровольцы применяли в отдельных случаях оба способа. И всё же некоторые из них чаще методично прорабатывали множество вариантов, пока не получали верный ответ, другие же полагались на вдохновение и моменты "эврики".

Затем учёные проанализировали работу мозга добровольцев как в состоянии покоя, так и в процессе решения задач. И оказалось, что его активность у людей с разными стилями мышления отличалась.

Так, у "аналитиков" наблюдался более высокий уровень активности в лобных долях головного мозга, в то время как "креативщики" задействовали височные и теменные доли.

Но самое любопытное, что активность в соответствующих участках наблюдалась у людей и в состоянии "мыслительного покоя", когда они не решали анаграммы. Иными словами, этот показатель является стабильным, и по нему можно определить когнитивный стиль человека, вне зависимости от того, решает ли тот какие-то задачи или нет.

Кстати, ранее было доказано, что лобная доля играет ключевую роль в организации мышления и поведения, подавляя и контролируя другие части мозга. А снижение её активности (например, вследствие повреждения или старения) затрудняет фокусировку и организацию мыслительного процесса.

Высокая активность лобных долей "аналитиков" согласуется с их пошаговым подходом к решению анаграмм. А низкая активность этого участка у "креативщиков" говорит о снижении мыслительной фокусировки, что позволяет таким людям полагаться на образное мышление и "бессознательно сформированное" озарение, считают авторы работы.

По их мнению, полученные данные расширяют понимание различных когнитивных стилей и могут быть полезны при создании новых нейробиологических методик интеллектуальной, образовательной и профессиональной оценки мыслительных способностей людей.

Научная статья по итогам этой работы опубликована в журнале Neuropsychologia.