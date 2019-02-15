Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тыс.
На днях состоялась продажа одного из самых ценных и редких экземпляров оригинальной Super Mario Bros. - картридж для Nintendo Entertainment System (NES) был продан за более чем $100 тыс.
По словам представителей аукциона, на котором был продан данный экземпляр, это единственный оставшийся на планете картридж, на котором сохранилась несорванная пломба - стикер, который остался на нём с 1985г. Он был нанесён на все экземпляры игры, которые распространялись в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе на пробном запуске приставки NES, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Игра была продана на аукционе Heritage Auctions 6 февраля 2019г. за $100,105 группе коллекционеров. Данному экземпляру был присвоен рейтинг 9,4 "Near Mint" (почти превосходная) компаний по оценке подобных коллекционных игр Wata Games.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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