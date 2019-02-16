В одной из пещер Британии нашли «ворота в ад»

В Британии в пещерах Кресвелл Крэгс были обнаружены сотни "следов ведьм", высеченных на камне, и "ворота в ад". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

Отметины на стенах пещер обнаружили энтузиасты из группы Subterranea Britannica Эд Уотерс и Хейли Кларк. Гуляя по пещерам, исследователи натолкнулись на "следы ведьм". По их словам, потолки и стены пещер были испещрены защитными знаками и надписями.

Ранее считалось, что эти метки - обычные граффити, но теперь эксперты полагают, что они были предназначены для того, чтобы удерживать злых духов в преисподней.

Причем предполагается, что одна коллекция меток, вырезанных вокруг метрового круглого отверстия в одной из пещер, предупреждала о входе в "подземный мир".

Местные жители считали, что из этой дыры выходили злые духи, которые приносили с собой неурожаи, болезни или смерть, а защитные знаки были призваны предотвратить население от бед.

Отмечается, что подобные следы на стенах - не редкость для этих мест. Зачастую подобные отметины находили в старых церквях и жилых домах, часто возле окон, дверных проемов и каминов. Однако впервые в Британии было обнаружено такое большое количество и разнообразие отметин.