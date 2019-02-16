Ученые: Видеоигры не вызывают жестокость у подростков

16 февраля 2019 06:02

Жестокие видеоигры не делают детей жестокими, выяснили психологи из Оксфорда. Исследование было опубликовано в журнале Royal Society Open Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До шести из десяти британских подростков играют в видеоигры со сценами жестокости, отмечают авторы работы. Для исследования они отобрали тысячу 14-15-летних добровольцев. Ученые выяснили, как часто и во что те играют, а также спросили подростков и их родителей, считают ли те, что жестокие игры способствуют агрессии.

Жестокие игры пришлись по вкусу 2/3 мальчиков и половине девочек. При этом ни сами подростки, ни их родители не заметили, что такие игры повысили агрессию. Не приводили они и к антисоциальному поведению. Иногда у подростков бывали всплески ярости в процессе игры или сразу после, но такое поведение вполне нормально для соревновательных игр, отмечают исследователи.

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