Ученые: Видеоигры не вызывают жестокость у подростков
Жестокие видеоигры не делают детей жестокими, выяснили психологи из Оксфорда. Исследование было опубликовано в журнале Royal Society Open Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
До шести из десяти британских подростков играют в видеоигры со сценами жестокости, отмечают авторы работы. Для исследования они отобрали тысячу 14-15-летних добровольцев. Ученые выяснили, как часто и во что те играют, а также спросили подростков и их родителей, считают ли те, что жестокие игры способствуют агрессии.
Жестокие игры пришлись по вкусу 2/3 мальчиков и половине девочек. При этом ни сами подростки, ни их родители не заметили, что такие игры повысили агрессию. Не приводили они и к антисоциальному поведению. Иногда у подростков бывали всплески ярости в процессе игры или сразу после, но такое поведение вполне нормально для соревновательных игр, отмечают исследователи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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