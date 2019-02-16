Водитель автобуса позвонил в полицию, заметив какую обувь носит этот мальчик - ВИДЕО
16 февраля 2019 23:50 57
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник: ОГО ФАКТЫ ™️
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
05:35 1 435
В одной из пещер Британии нашли «ворота в ад»
04:33 1 259