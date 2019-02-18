14-летняя девочка внезапно умирает во сне. Вскрытие показало, что из-за смартфона - ВИДЕО
18 февраля 2019 01:30 463
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Источник: ОГО ФАКТЫ ™️
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