Мужчина продал свою неудавшуюся жизнь за крупную сумму
Часто люди недовольны своей жизнью и признаются, что с удовольствием поменялись бы ею с кем-то еще. Австралиец Йен Ашер пошел дальше и решил свою жизнь продать, чтобы иметь возможность начать новую. Это кажется невероятным, но безумная идея мужчины увенчалась успехом.
Собственная жизнь казалась Йену скучной и однообразной, бесконечный "день сурка" продавца ковров в небольшом магазине трудно было назвать интересной. Последней каплей стал разрушившийся брак. От Ашера ушла жена, и мужчина погрузился в депрессию. Жизнь потеряла для мужчины смысл и он принял решение выставить ее на аукционе eBay, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Йен объявил, что больше не нуждается в своей жизни, готов ее продать и назначил стартовую цену в 1 доллар. В необычный "лот" вошли дом Ашера, автомобиль, парашютное снаряжение и все остальные его личные вещи. Кроме того, Йен готов был познакомить покупателя со всем своими друзьями, родственниками и уступить ему свое рабочее место. Себе австралиец оставил только паспорт и написанный список целей, которые планировал осуществить в своей новой жизни.
Через неделю стоимость лота "Жизнь Йена Ашера" составила 305 000 долларов. Мужчина получил деньги, попрощался со своей старой жизнью и приступил к осуществлению планов из своего списка.
Йен признался, что ему всегда хотелось путешествовать, но в "прошлой жизни" у него не было на это денег. Теперь же австралиец решил осуществить свою мечту. В течение нескольких лет он путешествовал по миру, описывая свои приключения в блоге, у которого появилась масса поклонников. Кроме того Ашер снялся в небольшом фильме, купил себе остров и встретил настоящую любовь.
О своей прежней жизни неудачника австралиец предпочитает не вспоминать, но надеется, что она пришлась по вкусу тому, кто ее купил.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на воскресенье
На этой картине 19 века замечена очень странная деталь - ВИДЕО
Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество
Оскорбившее голливудских звезд решение «Оскара» отменили
Ученые: Видеоигры не вызывают жестокость у подростков
Полиция задержала 26 человек на протестах "желтых жилетов" в Париже
Индия подняла таможенную пошлину на ввоз товаров из Пакистана
В Иране не показали матч "Баварии" из-за арбитра
"Желтые жилеты" во Франции разгромили офис депутата правящей партии
Дженнифер Лопес приобрела шикарный особняк за $5 млн
Азербайджан выплатит компенсации еще 318 наследникам шехидов
Россия способна отследить полет к Луне и Марсу
Алекс Фергюсон станет тренером "Манчестер Юнайтед"
Пашинян объявил экономическую революцию и ужаснул армян
Азербайджан и США обсудили переговорный процесс по Карабаху
Азербайджан достиг рекордного объема морских пассажироперевозок
В России водителям без гаражей могут запретить покупать машины
Самир Абасов: "Нефтчи" пошел ва-банк
-
16 Фев. 10:21 7 596
-
16 Фев. 10:54 7 346
-
16 Фев. 15:58 6 781
-
16 Фев. 15:37 6 119
-
16 Фев. 10:35 3 059