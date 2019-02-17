Разработанный учеными двумерный материал очищает воду светом
Во время пробной проверки прототип уничтожил почти 100% бактерий в десяти литрах воды. Разработка избегает недостатков подобных технологий: она, к примеру, не использует металлы.
О своей работе ученые из Технологического университета Сиднея сообщили в журнале Chem, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.
Их материал − это двумерная пластина из графитоподобного нитрида углерода с химическими группами вроде кислот и кетонов. На фотокатализатор попадает свет, он испускает электроны, которые крепятся к атомам кислорода в воде и формируют кислородные химикалии наподобие пероксида водорода, уничтожающие микробы.
По уровню эффективности фотокатализатор соответствует лучшему образцу на основе металла. Чтобы убить 99,9999% бактерий в 50 мл воды, разработке понадобилось полчаса. Прежний неметаллический фотокатализатор справлялся с задачей дольше часа.
За час с помощью нанопластины на внутренней стороне пластиковых пакетов установка очистила десять литров воды.
Чтобы масштабировать свое устройство для последующего применения, исследовательская группа будет сотрудничать с инженерами. По задумке материаловеда Гуайчу Вана, солнечный свет поможет очищать воду в слаборазвитых регионах без централизованного снабжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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