Разоблачен миф эффективности повышения градуса спиртных напитков

Американские ученые провели исследование на предмет определения степени эффективности повышения градуса спиртных напитков для предотвращения похмельного синдрома на следующее утро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İreactor, об этом пишет OaNews.

Для этого к участию в эксперименте было приглашено 90 человек, которые были разделены на три группы. Первой из них было предложено выпить три кружки пива и три бокала вина. Второй группе было предложено выпить аналогичные спиртные напитки в том же объеме, но в обратном порядке. Третьей группе напротив, предложили выпить на выбор те или иные спиртные напитки в отдельности, но в том же объеме.

На утро исследователи опросили респондентов относительно их состояния после распития спиртных напитков накануне. Как показали результаты опроса, все респонденты имели схожие симптомы похмелья вне зависимости от порядка употребления спиртных напитков, их крепости и раздельного употребления.