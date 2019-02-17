Разоблачен миф эффективности повышения градуса спиртных напитков
Американские ученые провели исследование на предмет определения степени эффективности повышения градуса спиртных напитков для предотвращения похмельного синдрома на следующее утро.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İreactor, об этом пишет OaNews.
Для этого к участию в эксперименте было приглашено 90 человек, которые были разделены на три группы. Первой из них было предложено выпить три кружки пива и три бокала вина. Второй группе было предложено выпить аналогичные спиртные напитки в том же объеме, но в обратном порядке. Третьей группе напротив, предложили выпить на выбор те или иные спиртные напитки в отдельности, но в том же объеме.
На утро исследователи опросили респондентов относительно их состояния после распития спиртных напитков накануне. Как показали результаты опроса, все респонденты имели схожие симптомы похмелья вне зависимости от порядка употребления спиртных напитков, их крепости и раздельного употребления.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Почему мужчины в Шотландии носят юбки
Точный гороскоп на воскресенье
На этой картине 19 века замечена очень странная деталь - ВИДЕО
Полиция задержала 26 человек на протестах "желтых жилетов" в Париже
Индия подняла таможенную пошлину на ввоз товаров из Пакистана
В Иране не показали матч "Баварии" из-за арбитра
"Желтые жилеты" во Франции разгромили офис депутата правящей партии
Дженнифер Лопес приобрела шикарный особняк за $5 млн
Азербайджан выплатит компенсации еще 318 наследникам шехидов
Россия способна отследить полет к Луне и Марсу
Алекс Фергюсон станет тренером "Манчестер Юнайтед"
Пашинян объявил экономическую революцию и ужаснул армян
Азербайджан и США обсудили переговорный процесс по Карабаху
Азербайджан достиг рекордного объема морских пассажироперевозок
В России водителям без гаражей могут запретить покупать машины
Самир Абасов: "Нефтчи" пошел ва-банк
-
16 Фев. 10:21 7 606
-
16 Фев. 10:54 7 445
-
16 Фев. 15:58 6 840
-
16 Фев. 15:37 6 162
-
16 Фев. 10:35 3 066