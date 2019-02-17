Ученые: Cкоро на Земле исчезнут многие виды животных
На сегодняшний день под угрозой находятся многие виды травоядных и плотоядных животных. По словам ученых из Орегонского университета, наибольшую опасность для них представляет растущая потребность человечества в мясе, передает Day.Az со ссылкой на newinform.
Во время исследований ученые проанализировали данные о 300 видах мегафауны. Оказалось, что по меньшей мере 200 из них сегодня переживают упадок (то есть несут огромные численные потери). При этом более 150 видов находится под угрозой исчезновения.
К примеру, под угрозой оказалась китайская исполинская саламандра. Их иногда называют "живыми ископаемыми", поскольку этот вид не претерпел практически никаких изменений за последние 170 миллионов лет. Однако теперь, его вымирание в дикой природе считается неизбежным, поскольку в Азии мясо исполинских саламандр является деликатесом и пользуется огромной популярностью.
Специалисты уверены, популяции сокращаются из-за незаконной охоты и браконьерства, а также использования частей тела животных в азиатской народной медицине.
Но самое печальное, что чем больше популяций сокращается и вымирает сегодня, тем сложнее будет спасти остатки биоразнообразия в будущем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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