Ученые: Cкоро на Земле исчезнут многие виды животных

На сегодняшний день под угрозой находятся многие виды травоядных и плотоядных животных. По словам ученых из Орегонского университета, наибольшую опасность для них представляет растущая потребность человечества в мясе, передает Day.Az со ссылкой на newinform.

Во время исследований ученые проанализировали данные о 300 видах мегафауны. Оказалось, что по меньшей мере 200 из них сегодня переживают упадок (то есть несут огромные численные потери). При этом более 150 видов находится под угрозой исчезновения.

К примеру, под угрозой оказалась китайская исполинская саламандра. Их иногда называют "живыми ископаемыми", поскольку этот вид не претерпел практически никаких изменений за последние 170 миллионов лет. Однако теперь, его вымирание в дикой природе считается неизбежным, поскольку в Азии мясо исполинских саламандр является деликатесом и пользуется огромной популярностью.

Специалисты уверены, популяции сокращаются из-за незаконной охоты и браконьерства, а также использования частей тела животных в азиатской народной медицине.

Но самое печальное, что чем больше популяций сокращается и вымирает сегодня, тем сложнее будет спасти остатки биоразнообразия в будущем.