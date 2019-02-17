В Австралии обнаружили гигантскую тропу динозавров

В Квинследе австралийские палеонтологи обнаружили дорожку из окаменелых следов динозавров. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это самые отчетливые отпечатки динозавров, найденные на территории Австралии.

По мнению ученых, это тропа, по которой "путешествовали" представители трех разных видов динозавров - зауроподов, орнитоподов и тероподов. Исследователи говорят, что подобное соседство встречается невероятно редко.

Самый большой след оставил зауропод. Следы орнитопода и теропода оказались гораздо меньше.

Возраст находки оценен примерно в 95 млн лет. Длина тропы превышает 40 метров, что делает ее самой длинной из известных.