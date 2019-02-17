Ученые предсказали массовые эпидемии отравлений и инфекций

Канадские научные сотрудники из Университета Гвельфа вместе со своими коллегами из Университета Торонто смогли определить, что глобальное потепление может стать причиной увеличения числа пищевых отравлений и возникновения инфекций.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет planet today.

Это может произойти в связи с повышением популяции мух, переносящих патогенные микробы, рассказывают авторы работы.

Ученые разработали модель изменения численности насекомых на территории Канады за последние двенадцать лет. Полученные результаты применялись для составления прогноза увеличения популяции мух в условиях сегодняшнего климата, а также в условиях его изменений в скором будущем. Было установлено, что количество насекомых в 2080 году увеличится так, что диагностика желудочно-кишечных инфекций, связанных с бактериями рода Campylobacter, вырастит в два раза.

Campylobacter - это патогенный вид микроорганизмов, которые вызывают кампилобактериоз. Кампилобактериозом называют острое заболевание желудочно-кишечного тракта, симптомом недуга является интоксикация, приводящая к септическим процессам, в худшем случае - к летальному исходу.