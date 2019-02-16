Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

Расчеты ученых ранее показывали, что после Большого взрыва во Вселенной образовалось много вещества, однако большая его часть нам почему-то не видна. Исследователи начали искать, и выдвинули гипотезу о существовании темной материи и темной энергии, которые не фиксируются приборами. Более того, не фиксировалась и некоторая часть обычного вещества, которое тоже было словно "невидимым". Однако, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, последние результаты исследования, похоже, обнаружили недостающую скрытую массу.

Одна из версия заключается в том, что недостающая масса собирается в гигантские нитевидные структуры теплого и горячего газа в межгалактическом пространстве. Эти нити невидимы для оптических телескопов, но какая-то их часть может быть обнаружена в других диапазонах.

Исследователи смогли доказать существование этих структур при помощи ренгеновского орбитального телескопа "Чандра". Астрономы использовали его данные, чтобы найти следы поглощения горячего газа в спектре квазара, находящегося в 3,5 миллиардах световых лет от Земли. С помощью этой техники ученые обнаружили следы кислорода, нагретого до миллиона градусов Кельвина.

По расположению галактик между квазаром и Землей было определено 17 мест, где, может быть, есть межгалактические скопления газа. Из-за расширения Вселенной все они удаляются от нас со скоростью, зависящей от расстояния - чем дальше, тем быстрее. Соответственно сдвигаются и их отметки в спектре.

Исследователи сообщают, что, экстраполируя данные наблюдений за кислородом на полный набор элементов и от наблюдаемой области до границ наблюдаемой Вселенной, они могут оценить полное количество "спрятанного" вещества. По крайней мере, в этом конкретном случае, недостающая часть все-таки найдена.