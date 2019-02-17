Рассказано, сколько объектов на орбите Земли отслеживают ежедневно

Российские Воздушно-космические силы ежедневно отслеживают порядка 20 тысяч различных искусственных объектов на орбите Земли. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, заявил первый заместитель командующего Космическими войсками ВКС РФ генерал-майор Игорь Морозов.

- Информация собирается в главном центре контроля космического пространства, где ведётся главный каталог космических объектов. В настоящее время в этом каталоге мы числим около 20 тысяч различных космических объектов, - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он также сообщил, что возможности отечественных средств наблюдения настолько обширны, что без проблем позволяют отслеживать все летающие объекты, находящиеся на расстоянии до 40 тысяч километров от Земли. А при необходимости есть возможность контролировать аппараты, направляющиеся к Луне и Марсу.