Названы самые красивые острова в мире

Составлен рейтинг самых красивых островов в мире. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает 10BestLook.

Ценителям пляжного отдыха будет интересно взглянуть на эту подборку, включающую в себя десять прекраснейших островов планеты.

Самые лучшие пляжи, аквамариновая вода, потрясающие пейзажи и умиротворяющая безмятежность - вот, что ожидает туристов, решивших посетить один из этих островов.

Санторини, Греция

Этот остров известен своими белыми домиками с голубыми дверями и крышами. На Санторини есть спящие вулканы, поэтому черные песчаные пляжи здесь - не редкость.

Пхи-пхи, Таиланд

В провинции Краби, в Таиланде расположился небольшой архипелаг Пхи-Пхи, состоящий из шести островов. Это место прославил на весь мир фильм с Леонардо Ди Каприо "Пляж" (The Beach).

Белый песок, прозрачная вода и удивительные ландшафты сделали этот остров популярным у туристов, приезжающих в Таиланд.

Фиджи

Республика Фиджи состоит из более, чем 300 островов в Тихом океане, и все они по-своему прекрасны.

Местные жители тепло приветствуют туристов, которые могут занять свой досуг дайвингом, сноркелингом, серфингом или рыбалкой. Фиджи часто выбирают знаменитости, чтобы отдохнуть от папарацци.

Маврикий

Маврикий называют драгоценным камнем Индийского океана.

Белоснежные пляжи и лазурная вода создают самую романтическую атмосферу. Коралловые рифы окружают остров, поэтому плавание с маской может подарить множество положительных впечатлений.



Бали, Индонезия

На Бали очень много развлечений: начиная от серфинга, заканчивая посещением многочисленных храмов. Красивые пляжи, удивительные леса, населенные любопытными обезьянами, и потрясающие достопримечательности - то, что привлекает в Индонезию туристов со всего мира.



Мауи, Гавайи, США



Гавайи славятся своими золотыми пляжами и бамбуковыми лесами. На острове Мауи также есть кратер вулкана, но туристы больше всего ценят этот остров за солнечную погоду и бирюзовую воду.



Ямайка



Семимильный пляж Ямайки - главная достопримечательность острова. Здесь путешественники могут не только насладиться пляжным отдыхом, но и узнать богатую культурную жизнь столицы острова - Кингстона.



Бора Бора, Французская Полинезия

Настоящая красота - это возможность увидеть в прозрачной голубой воде разнообразных рыб, черепах и акул. Самая лучшая среда для подводного плавания и прогулок через густые пальмовые леса. Но самой главной отличительно чертой этого курорта считается его потрясающая голубая лагуна.

Мальдивы

В центре Индийского океана расположена цепочка из более, чем тысячи островов. Белоснежные пляжи, чарующая безмятежность и идеальный климат создали Мальдивам репутацию самого райского места в мире. Лучшее время для посещения - с ноября по май. В этот период погода здесь сухая и теплая. С июня по октябрь властвует сезон муссонов, делая погоду, порой, очень жаркой.

Сейшельские острова

В Сейшелы входит 115 островов, расположенных в Индийском океане. Многие пары выбирают Сейшелы для бракосочетания или медового месяца. Здесь можно заниматься дайвингом, яхтингом и морской рыбалкой.