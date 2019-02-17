Могут ли приложения на смартфоне собирать ваши данные

Многие популярные приложения для смартфонов записывают все, что происходит на экране во время использования программы. Это происходит без какого-либо согласия с нашей стороны, к тому же, нас об этом не уведомляют.

Какова цель "шпионажа"?

Разработчики делают это с целью сбора аналитической информации о работе приложения, а также о взаимодействии пользователя с программой. Так, записывается все, что происходит, включая ваши нажатия на кнопки, время, проведенное на той или иной странице и в целом ваше поведение в приложении. С помощью этой информации можно устранить ошибки в коде программы и недочеты в ее интерфейсе, а также направить вам подходящую вам рекламу.

Так в чем же проблема?

В том, что большинство данных при этом передаются по незащищенным каналам информации, чем без труда могут воспользоваться злоумышленники. Так, в результате хакерской атаки они могут получить доступ к вашим личным данным, включая имена, пароли и данные банковской карты.

Как понять, что программа тайно следит за вами? Это достаточно сложно, так как в политике приватности нет упоминаний об этом. Значит, нужно проанализировать код приложения, что для рядового пользователя, конечно, проблематично.

Какие именно приложения собирают нашу информацию?

В тайной записи данных пользователей были уличены модные бренды, авиакомпании, сервисы бронирования отелей, туристические компании и другие.

В прошлом году в России разгорелся скандал вокруг приложения Burger King, которое записывало и отправляло на серверы компании действия клиентов при использовании программы.

В конце января этого года также стало ясно, что популярное среди владельцев iPhone приложение FaceTime позволяло одним пользователям прослушивать других еще до того, как те согласились принять их звонок. Компания Apple обещала вскоре предоставить ответы на претензии пользователей.