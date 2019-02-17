Как понять, что банкомат безопасен

Дополнительные меры предосторожности при использовании банкомата помогут вам сохранить ваши деньги.

Как мошенники крадут средства с карты?

Для этого им нужно узнать ваш пин-код и реквизиты карты, также они могут сделать дубликат карты, чтобы воспользоваться им в магазине или снять с него деньги в банкомате.

Украсть все эти данные нарушителям закона помогают специальные устройства, которые устанавливаются на банкоматы - начиная с камер и заканчивая фальшивыми деталями, крепящимися к банкомату.

Как обезопасить себя?

Итак, чтобы обезопасить свои денежные средства, вам полезно знать и использовать следующие меры предосторожности.

Во-первых, лучше всего пользоваться проверенным банкоматом. Так вы лучше запомните, как он выглядит, и в случае установки на него мошенниками средств для считывания данных, обнаружите их.

Во-вторых, старайтесь выбирать банкоматы в отделениях банка, в них чаще проходят проверки, а также в них есть охрана. Избегайте банкоматов на улице, в темных или сомнительных местах - там гораздо проще установить считыватели.

Когда вы подошли к банкомату, сначала изучите его детали. На картоприемнике может быть специальная накладка, которую мошенники используют, чтобы считывать данные с карты, прежде чем она попадет непосредственно в банкомат. Если вы нащупали что-то похожее, покачайте накладку, проверните ее или попробуйте вытащить - крепятся они ненадежно. Сами банки, защищаясь от мошенников, устанавливают на картопроемники специальные накладки, которые не дают прикрепить считыватель к банкомату. Вы также можете поискать такую прозрачную выпуклую накладку на вашем банкомате.

Еще одна уловка злоумышленников - фальшпанели. Фальшивыми могут быть козырьки, диспансеры, экраны, даже реклама на банкомате. Там часто прячется камера для записи ваших действий. Клавиатура также может быть опасной. Попробуйте поддеть ее пальцем - под фальшивой клавиатурой, запоминающей ваш пин-код, может стоять настоящая. Выбирайте банкоматы со специальными "крыльями" на клавиатуре - они препятствуют установке накладок.

Наконец, самый простой способ утаить свой пин-код не только от злоумышленников, но и от слишком любопытных окружающих - прикрыть клавиатуру рукой.