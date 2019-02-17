Свиньи, танки и гробницы. 7 самых странных покупок знаменитостей

Звезды балуют себя не только дорогой едой, одеждой и автомобилями. Порой, они покупают весьма странные вещи. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вестник.

1. Танк Т-54 для Брэда Питта

Знаменитый актер Брэд Питт недавно стал первым в Голливуде обладателем танка. В съемках постапокалиптического фильма ужасов "Мировая война Z", которые проходили в Будапеште, использовался настоящий советский танке Т-54. 36-тонная машина так понравилась голливудской звезде, что Питт решил ее немедленно приобрести. Во сколько обошлось актеру новое "авто", неизвестно. Танк сейчас уже находится на пути в американскую резиденцию актера в Лос-Анджелесе. Танк Т-54 известен своей высочайшей надежностью и простотой. Начиная с 1947 года, он был основной боевой единицей Советской Армии, машина экспортировалась и до сих пор стоит на вооружении во многих странах. Как отреагируют на экстравагантную покупку Анджелина Джоли и дети, остается только догадываться.

2. Барби для Чарли Шина

Месяц назад не менее неожиданную покупку совершил скандалист Чарли Шин. Актер приобрел настольный футбол, в котором вместо игроков - куклы Барби. За новую игрушку Шин выложил 25 тыс. долларов. Причем, по рассказам продавцов, актер давно присматривался к футболу, но угодил в реабилитационную клинику и смог добраться до заветных Барби только когда вышел из медицинского центра.

3. Гробница для Николаса Кейджа

Год назад актер Николас Кейдж приобрел усыпальницу, чтобы его похоронили как египетского фараона. Последнее пристанище теперь актер должен обрести на кладбище в Новом Орлеане, где и расположена гробница в виде пирамиды высотой почти три метра.

4. Узи для Тома Круза

Как только жена Тома Круза Кэти Холмс забеременела, трогательный в своей заботе актер купил аппарат для ультразвука, чтобы в любой момент иметь возможность наблюдать за дочерью. Здоровая и сформировавшаяся под папиным присмотром Сури Круз родилась 18 апреля 2006 года.

5. Свиньи для Дэвида Бэкхема

В 2009 году Виктория Бэкхем не придумала ничего лучше, чем подарить на Рождество своему звездному мужу, футболисту Дэвиду Бэкхему... свиней. Двух маленьких свинок редкой породы Gloucester Old Spot, которых назвали Пигги и Перки. Минисвиней можно дрессировать, а также брать с собой повсюду: в том числе в путешествия.

6. Самолет для шляпы Боно

В 2003 году солист группы U2 Боно был чрезвычайно расстроен, когда незадолго до выступления на благотворительном концерте, устроенном Лучано Паваротти обнаружил, что забыл дома свою шляпу. Певец заплатил 1,7 тыс. долларов, чтобы водитель доставил шляпу в аэропорт, где для нее уже было забронировано место в первом классе самолета. Когда шляпа "сошла" с лайнера, ее встретил специально нанятый для этого водитель и отвез музыканту.

7. "Золотая" стрижка для Рианны

Рианна тратит больше миллиона долларов в год только на то, чтобы ее волосы вовремя были покрашены, стильно подстрижены и хорошо уложены. Каждый день известная певица платит по 3 200 долларов, оплачивая услуги стилиста Урсулы Стефер, а прическа Рианны постепенно становится "золотой".