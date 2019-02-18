Что такое эффект Доплера?

Каждому из нас доводилось наблюдать эффект Доплера в тот момент, когда мимо проносится скорая помощь с включенной сиреной. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вестник.

Эффект Доплера - это физическое явление. Его суть заключается в том, что частота звуковых волн меняется относительно наблюдателя. Чем дальше объект, издающий звук, тем ниже звуковые волны, которые от него исходят. По мере приближения объекта, длина увеличивается, а частота уменьшается. Надо отметить, что если объект стоит неподвижно, то никакого эффекта не будет.

Благодаря эффекту Доплера, можно понять, приближается объект или удаляется. Когда машина не движется, то тон сирены слышен без изменений. Но если машина будет приближаться, то частота звуковых волн увеличится, а тон станет более высоким, чем на самом деле издает сирена. Это и есть эффект Доплера в действии.

Однако эффект Доплера можно отнести не только к звуковым волнам. Благодаря ему было обнаружено расширение Вселенной, разработана диагностика сердечно-сосудистой системы и созданы радары, которые используются в военной промышленности.