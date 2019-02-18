Исследователи обнаружили «ворота в ад»
Группа исследователей из организации Subterranea Britannica во главе с Хейли Кларк и Эдом Уотерсом обнаружила странные знаки внутри одной из пещер в Кресвелл Крэгс, на границе между Ноттингемширом и Дербиширом в Великобритании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вестник.
На стенах и потолке они заметили высеченные символы, которые позже оказались заклинаниями против злых духов и ведьм.
Пещерные надписи, по словам исследователей, не давали демонам выйти из подземного мира и нанести вред человеку.
Обычно подобные символы люди в древности рисовали возле дверных проемов, окон, каминов и в зданиях церквей. Такие надписи часто встречались и в пещерах, откуда, по старым верованиям, и приходили злые духи. Однако новая находка - самая большая и интересная коллекция заклинаний - их здесь больше сотни.
По словам экспертов, знаки и символы против ведьм и демонов люди рисовали, чтобы усилить защиту от злых духов в ответ на неожиданную болезнь, смерть или плохой урожай.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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