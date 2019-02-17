Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Food News.

Исследователи провели эксперимент над группой мышей. Одним животным давали количество сахарозы, сопоставимое с объемом, потребляемым во многих западных странах, а другие сидели на крахмальной диете без сахара. В итоге эксперты пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли.

Кроме того, ученые обнаружили, что высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей.

Специалисты советуют ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца.

Они советуют обратить внимание на то, что высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться во многих продуктах - конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке и других.

Эксперты также рекомендуют вместо сладкого перекусывать фруктами, а столовый сахар в своем рационе заменить медом.