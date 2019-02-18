Пожарный дал простой совет, который может спасти жизнь
Никогда не знаешь, что может спасти тебе жизнь при пожаре, пока не окажешься в этой страшной ситуации. Поэтому пожарные Коннектикута решили по возможности предотвратить трагедию и показать на фото, как такая простая вещь, как закрытая дверь, может спасти вам жизнь. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
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В недавнем пожаре, с которым бригада, конечно же, успешно справилась, с семьёй ничего страшного не случилось по одной простой причине - они на ночь закрыли дверь в комнату. На фото видно, как прокоптилась и обгорела дверь с той стороны, где был огонь. Но внутренняя сторона осталась нетронутой.
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Безусловно, дым всё равно проникал в закрытую комнату, но большая его часть оставалась отрезанной в коридоре. Поэтому, подчеркнули в департаменте, плотно закрытая дверь всегда поможет выиграть время до приезда пожарных.
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