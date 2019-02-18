Дезодорант вызывает рак груди, и ещё 9 мифов о здоровье, которые пора развенчать

Так ли полезна щелочная вода и что насчёт кетодиеты? Взгляните на этот список распространённых заблуждений и сбросьте с глаз пелену. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Розовая гималайская соль ничуть не полезнее обычной

Да, она может содержать чуть больше минералов, но ваш организм этого даже не заметит.

Не стоит бояться лектинов

Лектины - белковые соединения, которые содержатся в бобах и других растениях. Они также были обнаружены в большинстве живых организмов. Слухи о том, что они вредны для человека, сильно преувеличены.

Скорее всего, пробиотики не способны улучшить ваше настроение или повысить иммунитет

Однако они могут помочь при синдроме раздражённого кишечника.

Так называемые натуральные сахара, например сироп агавы или кокосовый сахар, ничем не отличаются от обычного рафинада

Все подсластители в основном идентичны с точки зрения энергетической ценности и содержания питательных веществ.

Антиперспиранты не вызывают рак груди

Но их активный ингредиент - алюминий - может испортить вашу одежду.

Щелочная вода абсолютно бесполезна

Вы не сможете повлиять на pH своего организма за счёт изменений в диете, как бы вы этого не хотели.

Яблочный уксус неэффективен для лечения изжоги или акне

Но, говорят, он хорош для приготовления салатов.

Вам не нужно пить соки с целью детоксикации организма

Для этого у вас есть печень и почки.

Активированный уголь не поможет улучшить состояние вашей кожи или пищеварительной системы

Но врачи скорой помощи дадут его вам в случае отравления.

Кетодиета мало чем отличается от других диет

Её смысл в том, чтобы обеспечить дефицит калорий, поступающих в организм, но это также может привести к дефициту питательных веществ.