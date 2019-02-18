Самый тяжелый человек Китая сбрасывает рекордные килограммы

Самый тяжелый человек Китая Ван Хаонань, весивший 334 килограмма, за полгода похудел на 142, вырос на пару сантиметров, а его нога уменьшилась на четыре размера, этого удалось достичь благодаря операции по уменьшению желудка, контролю над питанием и физическим нагрузкам. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщают местные СМИ.

Вес 19-летнего выходца из провинции Шаньдун в 2018 году достигал 334 килограмм. В мае того года местный медицинский университет и более десятка больниц запустили общественную кампанию "Найти первого толстяка" и пообещали трем пациентам с самым большим весом бесплатное лечение.

В июле 2018 года Ван Хаонаню провели шестичасовую операцию по уменьшению желудка.

Оперировавший его врач рассказал, что хирургическое вмешательство не оказало негативного влияния на процесс переваривания пищи, парню нужно лишь тщательно пережевывать еду. Из-за лишнего веса у молодого человека были проблемы с печенью, сердцем и легкими. По словам врача, состояние пациента улучшилось.

По данным СМИ, 12 февраля Ван Хаонань прошел обследование, которое показало, что его вес уменьшился на 142 килограмма, рост увеличился на 2 сантиметра, а нога уменьшилась на четыре размера.

По словам самого Ван Хаонаня, он добился этих результатов благодаря контролю над питанием и физическим нагрузкам.

Юноша, который сейчас весит 192 килограмма, планирует в этом году снизить вес до 100 килограмм.