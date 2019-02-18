Землян ожидает необычное полнолуние
18 февраля 2019 11:00 294
Во вторник 19 февраля можно будет наблюдать яркое "суперлуние", в следующий раз оно наступит только в 2026 году.
19 февраля Луна подойдет очень близко к Земле. Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, об этом сообщает Forbes.
Это совпадет с другим астрономическим событием - спутник будет ярко освещен Солнцем, поэтому Луна будет выглядеть необычно большой и яркой.
Лучшим временем для наблюдения будет вечер и ранняя ночь вторника. В следующий раз освещенность и близость Луны совпадут только через семь лет. В прошлом году максимальное приближение спутника совпало с затмением, поэтому Луна выглядела красной.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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