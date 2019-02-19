Точный гороскоп на вторник

Сегодня звезды гороскопа складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса. Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых. То же самое касается и окружающих - сегодня вы вряд ли сможете заставить их делать то, что, по вашему мнению, им делать нужно. Звезды подсказывают, что единственный путь в данной ситуации - это заразить людей своим энтузиазмом. Вот тогда им по силам будет горы свернуть!

Овен

Сегодня звезды гороскопа щедро наполняют Овна спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Овен желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от его инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Телец

Сегодня у Тельца день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Тельцу захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот "какое-то время" может так никогда и не наступить.

Близнецы

Сегодняшний день у Близнецов обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Близнецы могут сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит их в этот день, не сможет им помешать. Она проявится лишь в том, что Близнецы будут способны быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Рак

Сегодня лучшим решением для Рака будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Рака еще будет время в другие дни.

Лев

Сегодня любые начинания Льва обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Лев сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Льву те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Дева

Сегодня лучшее, что может сделать Дева, - это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ей будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Весы

Сегодня в голову Весам может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Весов будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона день перекладывания бумажек - ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Скорпиона будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать сегодня Скорпион, - это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Стрелец

Сегодня лучшим решением для Стрельца будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, сегодня Стрельцу будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Стрельца сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Козерог

Сегодня врагам и недоброжелателям Козерога можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Козерога на пути, рискуют понести большие потери. Сегодня изобретательность Козерога способна здорово помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Водолея, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Водолей не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!

Рыбы

Сегодня день у Рыб обещает складываться на редкость удачно, любые дела в их руках будут спориться. Рыбы способны удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!