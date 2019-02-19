Победитель лотереи так и не забрал $1,5 млрд

Если победитель не объявится через 2 месяца, весь джекпот вернётся в призовой фонд лотереи, штат Южная Каролина лишится $61 млн в виде недополученного налога, а магазин, где был куплен купон, останется без $50 тысяч, причитающихся ему в качестве процента с выигрыша, сообщает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Житель американского штата Южная Каролина установил новый мировой рекорд, выиграв в лотерею Mega Millions $1,537 млрд: это самый крупный приз, который когда-либо доставался обладателю одного-единственного счастливого билета. Розыгрыш прошёл ещё в октябре, но победитель до сих пор не объявился. Согласно правилам лотереи, на это ему отводится 180 дней, и 120 из них уже прошли.

Если анонимный счастливчик так и не даст о себе знать в течение ближайших двух месяцев, джекпот не достанется никому и вся сумма вернётся в призовой фонд лотереи.

Но потери понесёт не только обладатель выигрышного билета. Штат Южная Каролина лишится $61 млн в виде недополученного подоходного налога, а магазин KC Mart в Симпсонвилле, где был куплен купон, останется без $50 тысяч, причитающихся ему в качестве процента с выигрыша.

Несмотря на то, что сумма октябрьского выигрыша поражает воображение, она занимает лишь второе место в списке крупнейших джекпотов. Первую строчку до сих пор удерживает приз в размере $1,586 млрд, который в 2016 году достался обладателям трёх билетов из штатов Каролина, Флорида и Теннесси.

Однако предыдущий рекорд для одного билета в два раза меньше нынешнего: он был поставлен в 2017 году, когда счастливчик из Массачусетса стал богаче на $758,7 млн.