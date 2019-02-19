В Китае началось строительство первой космической электростанции
Комплекс будет накапливать энергию на орбите и передавать её с помощью микроволновых волн или лазерного луча.
Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Китайские специалисты приступили к строительству первых секций новой космической электростанции, запуск которой запланирован на ближайшие годы. Согласно сообщениям, станция будет собирать солнечную энергию в космосе и передавать её на Землю с помощью микроволновых или лазерных излучателей.
Отмечается, что станция будет размещаться на геосинхронной орбите. Первый запуск блока электростанции планируют осуществить в 2025 году. Если эксперимент с "парящей" электростанцией признают успешным, более крупные электростанции будут запущены к 2050 году и смогут обеспечить значительную часть КНР дешёвой энергией. Попутно на Земле создаётся соответствующая инфраструктура, с помощью которой солнечную энергию будут принимать и хранить.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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