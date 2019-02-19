Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
19 февраля 2019 04:31 79
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США рассказали о продукте, резко увеличивающем вероятность развития рака. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Food News.
Уточняется, что развитию заболевания способствует сахар.
Ученые провели эксперимент над группой мышей, в ходе которого части животных давали количество сахарозы, сопоставимое с объемом, потребляемым во многих западных странах, а другие сидели на крахмальной диете без сахара. В результате было установлено, что повышение уровня сахара в крови вызывало быстрый рост опухоли.
Специалисты посоветовали ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака и диабета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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