Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

19 февраля 2019 04:31

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США рассказали о продукте, резко увеличивающем вероятность развития рака. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Food News.

Уточняется, что развитию заболевания способствует сахар.

Ученые провели эксперимент над группой мышей, в ходе которого части животных давали количество сахарозы, сопоставимое с объемом, потребляемым во многих западных странах, а другие сидели на крахмальной диете без сахара. В результате было установлено, что повышение уровня сахара в крови вызывало быстрый рост опухоли.

Специалисты посоветовали ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака и диабета. 

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