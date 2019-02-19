Вымирание мамонтов связали с их большим весом

Мамонты могли погибнуть из-за собственной тяжести. Такую версию высказали ученые Научного центра изучения Арктики, передает Day.Az со ссылкой на "Российскую газету".

- После Ледникового периода, на рубеже голоцена и плейстоцена, очень сильно изменились природные условия, - говорит Наталья Федорова, заведующая сектором археологии Научного центра изучения Арктики. - Произошло увлажнение почвы, появились болота. Для мамонтов они и могли стать настоящей смертельной ловушкой.

По мнению ученых, приспособиться к изменившимся условиям смогли более легкие животные, - лошади, бизоны, северные олени. А вот куда более тяжелых, - мамонтов, носорогов, пещерных медведей - постигла печальная участь: они погибли.

Мамонты перемещались по жесткой, сухой тундростепи от Таймыра до Западной Сибири. Ученым удалось это доказать, потому что у мамонта, найденного на севере полуострова Гыдан, в желудке нашли остатки лиственницы, хотя она там не растет. Увлажненность почвы не позволила мамонтам "пастись" на этих территориях.

Версию ученых подтверждает целый ряд фактов. В частности то, что возле Ханты-Мансийска в местечке Луговское двадцать лет назад было найдено целое кладбище мамонтов - 30 особей. При этом практически все они утонули, за исключением одного, который погиб в результате ранения, очевидно, нанесенного ему человеком-охотником.

Известного во всем мире мамонтенка Любу, найденного в верхнем течении реки Юрибей на Ямале, постигла та же участь, - она утонула и задохнулась в глинистой массе.

На сегодня существуют десятки версий гибели мамонтов, но к окончательной ученые так и не пришли.