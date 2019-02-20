Жительница американского города Грейт-Фолс, штат Монтана, ее брат и знакомая независимо друг от друга выиграли в лотерею крупные денежные суммы. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джоди Хендерсон (Jodi Hendershot) стала последней победительницей лотереи в своей семье. 12 февраля она выиграла 9262 доллара. Деньги пошли на празднование Дня святого Валентина и оплату счетов.

Женщина утверждает, что заинтересовалась лотереями, когда ее близкие стали получать один джекпот за другим. Выигрыш брата Хендерсон составил 19 тысяч долларов, а ее подруге после победы в лотерее будут всю жизнь выплачивать по 25 тысяч долларов в год.

11 февраля сообщалось о другой жительнице американского штата Монтана, которая выиграла более 17 тысяч долларов через несколько месяцев после двоюродной сестры. По ее словам, она 30 лет увлекалась лотереями.