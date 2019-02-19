Грабитель решил добить владельца магазина и получил от него 5 пуль - ВИДЕО
В расположенный на территории Коста-Рики алкомаркет в поисках легких денег заглянул облаченный в мотоциклетный шлем вооруженный грабитель. Однако владелец не захотел просто так расставаться со своими честно заработанными деньгами и решил пристрелить налетчика. В ходе перестрелки грабителю удалось тяжело ранить владельца. Воодушевленный своей меткостью и ослепленный жаждой наживы бандит решил вернуться и добить мужчину.
Владелец магазина собрал оставшиеся силы и в последний момент выпустил в налетчика 5 пуль. Бандит скончался до приезда полиции.
Хозяин магазина с ранениями в грудь и шею был доставлен в больницу и позже пошел на поправку, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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