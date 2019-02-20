В Техасском университете, который расположен в Остине, выявили способ противостоять возрастным болезням и добиться здорового старения, сообщает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Исследователи предложили избавлять организм от отживших клеток. Новый метод они уже начали тестировать на людях.

Ученые считают, что не все старые и поврежденные клетки погибают. Такие клетки активно участвуют в процессе старения. Избавление от них поможет предотвратить развитие возрастных заболеваний.

В январе ученые из США озвучили результаты проведенных исследований, в которых участвовали 14 людей с идиопатическим фиброзом легких. Им в течение 14 дней давали лекарственные препараты от лейкемии, которые способны удалять стареющие клетки. В конце эксперимента пациенты стали чувствовать себя лучше и смогли преодолевать большие расстояния, чем в начале тестирования.

Сейчас ученые начали следующий этап тестирования, в котором участвуют 15 человек с легкими и 20 человек - с хроническими недугами почек.

Если тестирование окажется эффективным и без побочных последствий, исследователи в своем эксперименте задействуют большее количество людей.