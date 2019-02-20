Лекарство от старения испытано на людях
В Техасском университете, который расположен в Остине, выявили способ противостоять возрастным болезням и добиться здорового старения, сообщает Day.Az со ссылкой на mk.ru.
Исследователи предложили избавлять организм от отживших клеток. Новый метод они уже начали тестировать на людях.
Ученые считают, что не все старые и поврежденные клетки погибают. Такие клетки активно участвуют в процессе старения. Избавление от них поможет предотвратить развитие возрастных заболеваний.
В январе ученые из США озвучили результаты проведенных исследований, в которых участвовали 14 людей с идиопатическим фиброзом легких. Им в течение 14 дней давали лекарственные препараты от лейкемии, которые способны удалять стареющие клетки. В конце эксперимента пациенты стали чувствовать себя лучше и смогли преодолевать большие расстояния, чем в начале тестирования.
Сейчас ученые начали следующий этап тестирования, в котором участвуют 15 человек с легкими и 20 человек - с хроническими недугами почек.
Если тестирование окажется эффективным и без побочных последствий, исследователи в своем эксперименте задействуют большее количество людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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